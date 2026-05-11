تحدث نادر قمر الدولة عن قرار الزمالك بطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.



وقال قمر الدولة، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن الزمالك تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تعيين حكام أجانب لإدارة المباراة المرتقبة، بسبب خوفه من انتماءات البعض في الفريق المنافس.



وأضاف: "الزمالك يرى أن هناك بعض المنتمين للنادي الأهلي داخل سيراميكا كليوباترا، سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وهو ما أثار مخاوف داخل النادي الأبيض، لذلك تمسك بوجود حكام أجانب لضمان الحياد الكامل".



وتابع الحكم الدولي السابق: "ميزة الحكام الأجانب أنهم لا يعرفون الأندية أو ألوان القمصان، بل يركزون فقط على إدارة المباراة وفقًا للقانون".



واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا فاز الزمالك أو حتى تعادل في مباراته المقبلة، فسيحسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وهو ما يصعب من حدة المنافسة خلال المباراة".

اقرأ ايضاً:

"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل





موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة





نجم الزمالك السابق يطالب بالتراجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري بيفوت"





لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي والزمالك"





سر إهدار هاري كين ركلة جزاء لأول مرة مع بايرن ميونخ (صور)



