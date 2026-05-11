الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

حكم دولي: انتماءات داخل سيراميكا وراء لجوء الزمالك للحكام الأجانب

كتب : محمد الميموني

04:21 م 11/05/2026
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا

تحدث نادر قمر الدولة عن قرار الزمالك بطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.


وقال قمر الدولة، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن الزمالك تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تعيين حكام أجانب لإدارة المباراة المرتقبة، بسبب خوفه من انتماءات البعض في الفريق المنافس.


وأضاف: "الزمالك يرى أن هناك بعض المنتمين للنادي الأهلي داخل سيراميكا كليوباترا، سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وهو ما أثار مخاوف داخل النادي الأبيض، لذلك تمسك بوجود حكام أجانب لضمان الحياد الكامل".


وتابع الحكم الدولي السابق: "ميزة الحكام الأجانب أنهم لا يعرفون الأندية أو ألوان القمصان، بل يركزون فقط على إدارة المباراة وفقًا للقانون".


واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا فاز الزمالك أو حتى تعادل في مباراته المقبلة، فسيحسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وهو ما يصعب من حدة المنافسة خلال المباراة".

الدوري المصري نادر قمر الدولة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
