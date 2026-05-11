رفض محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، فكرة تولي مهمة المدير الفني لقطاع الناشئين مع بداية الموسم المقبل خلفًا للهولندي أرت لانجلر.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن النادي كان يفكّر في إسناد مهمة المدير الفني لقطاع الناشئين إلي محمد يوسف لكن الأخير غير متحمس علي الإطلاق لقبول هذه المهمة ويراها لا تناسبه من الأساس.

أضاف: يوسف يريد العودة إلي مجال التدريب خاصة وأنه يمتلك عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز كما أنه كان مدربًا وحقق بطولات مع فريق الأهلي وكانت لديه تجربة جيدة مع فريق حرس الحدود قبل أن يقنعه محمود الخطيب بترك الفريق العسكري وقبول مهمة المدير الرياضي في بداية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر: الأهلي ولانجلر اتفقا علي إنهاء علاقتهما بالتراضي والهولندي لن يكون متواجدًا في قطاع الناشئين في الموسم القادم.

اقرأ المزيد :

محمد شوقي يصدم الأهلي... مصراوي يكشف التفاصيل

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب