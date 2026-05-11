الزمالك الأقرب لحسم اللقب..جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
كتب : محمد الميموني
درع الدوري المصري
ينفرد فريق الزمالك بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 برصيد 53 نقطة متفوقاً على بيراميدز والأهلي.
ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كيلوباترا يوم الأربعاء 20 مايو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري .
بينما يواجه الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي ثم يواجه بيراميدز نظيره فريق سموحة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1 - الزمالك 53 نقطة
2 - بيراميدز 51 نقطة
3 - الأهلي 50 نقطة
4 - سيراميكا كليوباترا 44 نقطة
5 - المصري البورسعيدي 40 نقطة
6 - إنبي 36 نقطة
7 - سموحة 31 نقطة
جدول ترتيب مجموعة الهبوط
1 - وادي دجلة 45 نقطة
2 - البنك الأهلي 43 نقطة
3 - زد 43 نقطة
4 - الجونة 39 نقطة
5 - بتروجيت 38 نقطة
6 - طلائع الجيش 34 نقطة
7 - المقاولون العرب 32 نقطة
8 - فيوتشر 32 نقطة
9 - غزل المحلة 31 نقطة
10 - الاتحاد السكندري 29 نقطة
11 - كهرباء الإسماعيلية 27 نقطة
12 - فاركو 22 نقطة
13 - حرس الحدود 22 نقطة
14 - الإسماعيلي 19 نقطة
اقرأ ايضاً:
"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
نجم الزمالك السابق يطالب بالتراجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري بيفوت"
لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي والزمالك"