مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

الزمالك الأقرب لحسم اللقب..جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة

كتب : محمد الميموني

03:12 م 11/05/2026

درع الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينفرد فريق الزمالك بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 برصيد 53 نقطة متفوقاً على بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كيلوباترا يوم الأربعاء 20 مايو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري .

بينما يواجه الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي ثم يواجه بيراميدز نظيره فريق سموحة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1 - الزمالك 53 نقطة

2 - بيراميدز 51 نقطة

3 - الأهلي 50 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5 - المصري البورسعيدي 40 نقطة

6 - إنبي 36 نقطة

7 - سموحة 31 نقطة

جدول ترتيب مجموعة الهبوط

1 - وادي دجلة 45 نقطة

2 - البنك الأهلي 43 نقطة

3 - زد 43 نقطة

4 - الجونة 39 نقطة

5 - بتروجيت 38 نقطة

6 - طلائع الجيش 34 نقطة

7 - المقاولون العرب 32 نقطة

8 - فيوتشر 32 نقطة

9 - غزل المحلة 31 نقطة
10 - الاتحاد السكندري 29 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 27 نقطة

12 - فاركو 22 نقطة

13 - حرس الحدود 22 نقطة

14 - الإسماعيلي 19 نقطة

اقرأ ايضاً:


"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

نجم الزمالك السابق يطالب بالتراجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري بيفوت"

لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي والزمالك"

سر إهدار هاري كين ركلة جزاء لأول مرة مع بايرن ميونخ (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الممتاز حسم لقب الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
زووم

سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
أخبار مصر

مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟