مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

محمد شوقي يصدم الأهلي... مصراوي يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

02:54 م 11/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد شوقي وكولر
  • عرض 7 صورة
    جهاز الأهلي يرحب بمحمد شوقي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور مع محمد شوقي بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 7 صورة
    محمد شوقي
  • عرض 7 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 7 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحاول النادي الأهلي، إقناع محمد شوقي المدير الفني الحالي لفريق زد العودة إلي القلعة الحمراء في منصبه القديم كمديرًا للكرة مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والذي تربطه علاقة قوية بمحمد شوقي تحدث مع الأخير في الأيام الماضية وعرض عليه العودة لمنصب مدير الكرة بدًَلا من وليد صلاح الدين الذي تم الاستقرار علي رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر، أن محمد شوقي اعتذر لعبد الحفيظ عن عدم تولي هذا المنصب من جديد، وأكد أنه يريد الاستمرار في العمل الفني خاصة وأنه يملك طموحات كبيرة لأن يصبح مدربا للأهلي أو منتخب مصر الأول في المستقبل.

ويحاول الأهلي إيجاد مدير الكرة لتنصيبه مع الجهاز الفني الأجنبي الذي سيتولي المهمة بدًلا من ييس توروب، وتم عرض بعض الأسماء مثل عماد متعب ومحمد بركات ووائل جمعة وعلاء ميهوب لكنها لا تلقي القبول الكامل من جانب دائرة صناعة القرار في النادي.

اقرأ أيضا:

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي محاولات نجما الفريق لإقناع كوكا بتجديد عقده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي محمد شوقي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
شئون عربية و دولية

أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
أخبار مصر

مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
رياضة محلية

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أخبار مصر

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟