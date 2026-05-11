يحاول النادي الأهلي، إقناع محمد شوقي المدير الفني الحالي لفريق زد العودة إلي القلعة الحمراء في منصبه القديم كمديرًا للكرة مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والذي تربطه علاقة قوية بمحمد شوقي تحدث مع الأخير في الأيام الماضية وعرض عليه العودة لمنصب مدير الكرة بدًَلا من وليد صلاح الدين الذي تم الاستقرار علي رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر، أن محمد شوقي اعتذر لعبد الحفيظ عن عدم تولي هذا المنصب من جديد، وأكد أنه يريد الاستمرار في العمل الفني خاصة وأنه يملك طموحات كبيرة لأن يصبح مدربا للأهلي أو منتخب مصر الأول في المستقبل.

ويحاول الأهلي إيجاد مدير الكرة لتنصيبه مع الجهاز الفني الأجنبي الذي سيتولي المهمة بدًلا من ييس توروب، وتم عرض بعض الأسماء مثل عماد متعب ومحمد بركات ووائل جمعة وعلاء ميهوب لكنها لا تلقي القبول الكامل من جانب دائرة صناعة القرار في النادي.

اقرأ أيضا:

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي محاولات نجما الفريق لإقناع كوكا بتجديد عقده