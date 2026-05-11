مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"الكرة النسائية".. مصراوي يكشف كواليس أزمة ميدالية الشيبي في نهائي كأس مصر

كتب : مصراوي

04:42 م 11/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز (9)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز (10)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز (12)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز (2)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وزد
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل الأزمة الخاصة بالميدالية التي تسلمها محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عقب تتويج فريقه بلقب كأس مصر.

بيراميدز يحقق بطولة كأس مصر

وكان بيراميدز قد حصد لقب كأس مصر بعد فوزه على زد بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد.

وأثارت ميدالية محمد الشيبي حالة من الجدل، بعدما ظهر مكتوبًا عليها: "دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2025-2026"، بدلًا من بيانات بطولة كأس مصر.

أزمة ميدالية محمد الشيبي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الخطأ جاء من الشركة الموردة للميداليات، مؤكدًا أنه تم توقيع عقوبة عليها بعد الواقعة.

وأضاف: "تم إرسال ميدالية بديلة إلى نادي بيراميدز، خاصة أن ميدالية محمد الشيبي فقط هي التي تضمنت الخطأ".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز كأس مصر محمد الشيبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في جلسات مغلقة.. بدء محاكمة سعد لمجرد بتهمة "الاغتصاب"
زووم

في جلسات مغلقة.. بدء محاكمة سعد لمجرد بتهمة "الاغتصاب"
ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
رياضة محلية

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
شئون عربية و دولية

بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟