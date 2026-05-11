كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل الأزمة الخاصة بالميدالية التي تسلمها محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عقب تتويج فريقه بلقب كأس مصر.

بيراميدز يحقق بطولة كأس مصر

وكان بيراميدز قد حصد لقب كأس مصر بعد فوزه على زد بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد.

وأثارت ميدالية محمد الشيبي حالة من الجدل، بعدما ظهر مكتوبًا عليها: "دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2025-2026"، بدلًا من بيانات بطولة كأس مصر.

أزمة ميدالية محمد الشيبي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الخطأ جاء من الشركة الموردة للميداليات، مؤكدًا أنه تم توقيع عقوبة عليها بعد الواقعة.

وأضاف: "تم إرسال ميدالية بديلة إلى نادي بيراميدز، خاصة أن ميدالية محمد الشيبي فقط هي التي تضمنت الخطأ".