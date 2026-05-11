الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر


22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو


22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم


19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون


21:00

أهلي جدة

رسمياً.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

02:36 م 11/05/2026 تعديل في 02:52 م
وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي الزمالك باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

اجراءات رسمية لطلب حكام أجانب

وبحسب القرار، بدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز، في اتخاذ الإجراءات الرسمية والتواصل مع الاتحادات المعنية من أجل استقدام طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة اللقاء، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

ويأتي هذا القرار في إطار رغبة نادي الزمالك في ضمان مزيد من العدالة التحكيمية خلال المواجهة الحاسمة، التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، حسب وجهة نظرهم.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

