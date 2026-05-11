تحدث وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق، عن صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بين الزمالك والأهلي وبيراميدز.

وقال وليد حسن في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "الزمالك سيتعادل مع سيراميكا كليوباترا، وسيتوج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26".

وأضاف: "الأهلي سيفوز على المصري، وبيراميدز سيحقق الفوز على سموحة، لكن في النهاية الدوري سيكون من نصيب الزمالك".

ترتيب الفرق في الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

