"كنت بشوف نفسي جثة".. شمس الكويتية تثير الجدل في تصريحات جديدة

كتب : سهيلة أسامة

01:38 م 10/05/2026

شمس الفنانة الكويتية

حلت الفنانة شمس الكويتية ضيفة على الحلقة الأولى من الموسم الأول في بودكاست "مساحة خاصة"، الذي يقدمه المذيع اللبناني علي ياسين.

وخلال اللقاء، أثارت شمس الجدل بتصريحاتها عن الموت، إذ قالت: "حلمت بوفاتي، كنت بتفرج على نفسي جثة، وحصل معايا 3 مرات خلال شهرين، وما زعلتش.. خفت".

وأضافت: "في اللحظة دي بتحس إنك لوحدك، مفيش حد تروح له ولا حد ينقذك، والشيء الوحيد اللي ممكن يهون عليك هو إنك تكون عملت حاجة للبشرية، مش عايش لنفسك بس".

كما تحدثت شمس الكويتية خلال الحلقة عن جوانب من حياتها الشخصية، كاشفة عن تجربتها مع المرض التي استمرت نحو 20 عامًا.

يُذكر أن آخر أعمال شمس الكويتية أغنية "طز"، والتي طرحتها في شهر يوليو العام الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب إخراج جوزيف نصار، من كلمات وألحان فراس الشذر، توزيع ميثم علاء الدين، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

