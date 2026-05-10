حلت الفنانة شمس الكويتية ضيفة على الحلقة الأولى من الموسم الأول في بودكاست "مساحة خاصة"، الذي يقدمه المذيع اللبناني علي ياسين.

وخلال اللقاء، أثارت شمس الجدل بتصريحاتها عن الموت، إذ قالت: "حلمت بوفاتي، كنت بتفرج على نفسي جثة، وحصل معايا 3 مرات خلال شهرين، وما زعلتش.. خفت".

شمس الكويتية تتحدث عن الموت

وأضافت: "في اللحظة دي بتحس إنك لوحدك، مفيش حد تروح له ولا حد ينقذك، والشيء الوحيد اللي ممكن يهون عليك هو إنك تكون عملت حاجة للبشرية، مش عايش لنفسك بس".

كما تحدثت شمس الكويتية خلال الحلقة عن جوانب من حياتها الشخصية، كاشفة عن تجربتها مع المرض التي استمرت نحو 20 عامًا.

أحدث أعمال شمس الكويتية

يُذكر أن آخر أعمال شمس الكويتية أغنية "طز"، والتي طرحتها في شهر يوليو العام الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب إخراج جوزيف نصار، من كلمات وألحان فراس الشذر، توزيع ميثم علاء الدين، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

اقرأ أيضًا:

"في حالة حرجة".. سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته

الأسد مندي ووفاة الحلو.. مشاهير قبل مروة عبدالمنعم هاجمهم ملك الغابة



