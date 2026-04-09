الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

"بيستعمانا".. شبانة ينتقد عبدالحفيظ ويهاجم اتحاد الكرة: بيانه كارثي

كتب : محمد خيري

11:38 ص 09/04/2026 تعديل في 11:47 ص

خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حرا

وجّه الإعلامي محمد شبانة انتقادات حادة لردود الأفعال الرسمية عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، معتبرًا أنها لم ترقَ إلى حجم الحدث، سواء من جانب النادي الأهلي واتحاد الكرة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "هذه المرة الأولى التي أرى فيها عضو مجلس إدارة بالنادي الأهلي يتحدث عقب المباراة عن أخطاء تحكيمية، وألوم سيد عبد الحفيظ على ما حدث، حتى وإن كان ما قاله صحيحًا".

وأضاف: "النادي الأهلي أكبر من الظهور بهذا الشكل، كما أن البيان الصادر لم يكن على المستوى المطلوب، إذ جاء ضعيفًا ومليئًا بالإنشاء، وكان من الأفضل أن يتسم بالقوة والوضوح".

وتابع: "كان يجب أن يتضمن البيان عرضًا دقيقًا للحالات التحكيمية، مع الإشارة إلى وقائع محددة من مباريات الدوري، بدلًا من الاكتفاء بصياغات عامة".

بيان اتحاد الكرة كارثي

وفي سياق متصل، انتقد شبانة بيان اتحاد الكرة، قائلًا: "اتحاد الكرة بيستعمانا ويتعامل معنا باستخفاف، وكنا ننتظر خروج أوسكار رويز بنفسه لشرح وتحليل اللعبة المثيرة للجدل، خاصة أنه يرى أنها ليست ركلة جزاء".

وواصل: "كان من الأفضل تقديم فيديو تحليلي يضم أوسكار رويز إلى جانب خبراء تحكيم، مثل وجيه أحمد وجهاد جريشة، لتوضيح اللقطة بشكل كامل".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يمثل حالة من عدم التقدير للجماهير، مشيرًا إلى أن البيان الصادر "كارثي" ولا يليق بحجم الأزمة المثارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار
"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
قراصنة إيرانيون يخترقون أجهزة رئيس أركان إسرائيل السابق ويُسربون آلاف الملفات
"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
إعلان

