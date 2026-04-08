تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن تقييمه لملف صفقات الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب كواليس علاقته باللاعب المغربي أشرف بن شرقي، قبل انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وأكد أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب خوان بيزيرا يُعد أبرز الصفقات التي نالت إعجابه، مشيرًا إلى اقتناعه أيضًا بإمكانات محمد شحاتة، في الوقت الذي أبدى فيه تحفظه على مستوى شيكو بانزا، مؤكدًا أنه لم يظهر بالشكل المنتظر حتى الآن.

وفي سياق آخر، كشف المشرف السابق على الكرة بالزمالك عن تفاصيل تواصله مع أشرف بن شرقي، موضحًا أنه تربطه به علاقة قوية، ويعتبره بمثابة الأخ الأصغر، لكنه لم يتواصل معه قبل انتقاله إلى الأهلي.

وأضاف أن بن شرقي سبق أن تواصل معه عند عودته إلى مصر تمهيدًا للانضمام إلى الزمالك، إلا أن الصفقة لم تكتمل، قبل أن يبتعد اللاعب لفترة، ثم ينضم لاحقًا إلى القلعة الحمراء.

سياسة التعاقدات داخل الأهلي

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات لم تعتمد على دراسة كافية، وهو ما انعكس، من وجهة نظره، على مستوى الفريق واستقراره.

وأوضح أنه يرى أن التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" أو محمود حسن "تريزيجيه" جاء في إطار الصدفة وليس نتيجة تخطيط مسبق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير على مستوى بعض اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور.

وأشار إلى أن التأثير لم يقتصر على الجانب الفني فقط، بل امتد إلى الأوضاع داخل غرفة الملابس، في ظل وجود تفاوت ملحوظ في الرواتب، ما دفع بعض اللاعبين إلى مقارنة عقودهم بزملائهم، وهو ما قد يؤثر على حالة الانسجام داخل الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التخطيط السليم في إبرام الصفقات، بما يضمن تحقيق التوازن الفني والمادي داخل الفريق.