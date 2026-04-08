واشنطن ترد على مطالب إيران بشأن سحب قواعد أمريكا من المنطقة

هيجسيث: أي مواد نووية "لا ينبغي أن تمتلكها" إيران سيتم إزالتها بموجب شروط وقف إطلاق النار

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون صباح اليوم إن أي مواد نووية لا ينبغي أن تمتلكها إيران ستتم إزالتها وفق شروط وقف إطلاق النار الذي أعلن أمس، رغم أن إيران لم تذكر هذا البند في بياناتها الرسمية.

وأوضح هيجسيث،: "بموجب هذه الشروط، أي مواد نووية لا ينبغي أن تكون لديهم، ستتم إزالتها".

وأضاف: "الرئيس كان واضحًا منذ البداية — لن تكون هناك أسلحة نووية إيرانية. نقطة على السطر. رؤساء آخرون قالوا ذلك، الرئيس ترامب فعلها".

قدرات إيران العسكرية

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "عملية الغضب الملحمي كانت نصرًا تاريخيًا ساحقًا على أرض المعركة، نصرًا عسكريًا"، مشيرا: " العملية جعلت الجيش الإيراني "غير قادر على القتال لسنوات قادمة"، رغم أن الاستخبارات الأمريكية رصدت أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة لإطلاق الصواريخ.

وقال هيجسيث، إن الجيش سيظل متواجدًا مع سريان وقف إطلاق النار. وأضاف: "سنظل متواجدين، لن نذهب إلى أي مكان".

ويُذكر أن أحد مطالب إيران لإنهاء الحرب هو سحب جميع القوات الأمريكية من "كافة القواعد والمواقع في المنطقة". ومن المؤكد أن هذا الطلب سيكون غير مقبول تقريبًا بالنسبة للولايات المتحدة.

تخصيب اليورانيوم

سُئل هيجسيث خلال المؤتمر الصحفي عما إذا كان أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل تسليم الحكومة الإيرانية كل اليورانيوم المخصب لديها. وقال وزير الدفاع إن هذه المواد حاليًا مدفونة وأن الولايات المتحدة تراقبها.

وأضاف:"نعرف بالضبط ما لديهم، وهم يعرفون ذلك، وسيقومون إما بتسليمه لنا، كما أوضح الرئيس — سيقدمونه لنا طواعية، سنأخذه، سنزيله — أو إذا اضطررنا للقيام بشيء بأنفسنا، كما فعلنا في عملية المطرقة منتصف الليل أو شيء من هذا القبيل، نحتفظ بهذا الخيار". وأشار بذلك إلى استهداف الولايات المتحدة لمرافق إيران النووية في يونيو 2025.

وقال الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال صباح اليوم، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لكشف وإزالة مخزون اليورانيوم المستهدف خلال الغارات الجوية الأمريكية.