تتجه أنظار الشارع الرياضي نحو النادي الأهلي، في ظل حالة الجدل التحكيمي التي أعقبت مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وما تردد بشأن احتمالية اتخاذ قرارات تصعيدية من جانب القلعة الحمراء.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول تحركات الأهلي عقب المباراة، مؤكدًا أن إدارة النادي تستعد لإصدار بيان رسمي "شديد اللهجة" خلال الساعات المقبلة، للتعبير عن موقفها من الأحداث التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن الأهلي لا يعتزم الانسحاب من بطولة الدوري، رغم ما أثير في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن البيان المرتقب سيتضمن تمسك النادي بكافة مطالبه، في ظل حالة الغضب التي تسود داخل أروقته.

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وكان الأهلي قد تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمسابقة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء جدلًا واسعًا، بعد مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، قبل أن يقرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب عقب الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما أثار اعتراضات قوية من جانب لاعبي الفريق الأحمر وجهازه الفني.