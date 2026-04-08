الدوري المصري

وادي دجلة

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

14:30

بيراميدز

هل يعلن الانسحاب؟.. أول تحرك من الأهلي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

11:09 ص 08/04/2026

خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حرا

تتجه أنظار الشارع الرياضي نحو النادي الأهلي، في ظل حالة الجدل التحكيمي التي أعقبت مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وما تردد بشأن احتمالية اتخاذ قرارات تصعيدية من جانب القلعة الحمراء.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول تحركات الأهلي عقب المباراة، مؤكدًا أن إدارة النادي تستعد لإصدار بيان رسمي "شديد اللهجة" خلال الساعات المقبلة، للتعبير عن موقفها من الأحداث التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن الأهلي لا يعتزم الانسحاب من بطولة الدوري، رغم ما أثير في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن البيان المرتقب سيتضمن تمسك النادي بكافة مطالبه، في ظل حالة الغضب التي تسود داخل أروقته.

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وكان الأهلي قد تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمسابقة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء جدلًا واسعًا، بعد مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، قبل أن يقرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب عقب الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما أثار اعتراضات قوية من جانب لاعبي الفريق الأحمر وجهازه الفني.

رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
أخبار مصر

رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
حوادث وقضايا

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
بعد سريان وقف إطلاق النار.. وقوع انفجارات في مصفاة لافان الإيرانية
شئون عربية و دولية

بعد سريان وقف إطلاق النار.. وقوع انفجارات في مصفاة لافان الإيرانية
بدون لبنان.. نتنياهو يؤيد قرار وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين
شئون عربية و دولية

بدون لبنان.. نتنياهو يؤيد قرار وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين
هل يعلن الانسحاب؟.. أول تحرك من الأهلي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
هل يعلن الانسحاب؟.. أول تحرك من الأهلي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

