وجّه أحمد عادل عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، انتقادات حادة لأداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء "ثورة تصحيح" داخل صفوف الفريق.

وأكد عادل، خلال ظهوره عبر قناة «صدى البلد»، أن الأداء الجماعي للفريق يعاني بشكل واضح، مشيرًا إلى غياب التناغم بين اللاعبين داخل الملعب، واعتمادهم على الحلول الفردية بدلًا من العمل الجماعي.

وقال: "فكر لاعبي الأهلي فردي بشكل كبير، ولا يوجد أي شكل جماعي واضح في الأداء»، مضيفًا أن الفريق يفتقد إلى هوية فنية واضحة تُترجم داخل أرض الملعب، سواء على المستوى الهجومي أو في طريقة بناء اللعب".

أحمد عادل ينتقد زيزو

كما تطرق لاعب الأهلي السابق للحديث عن أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن مستواه الحالي لا يعكس ما كان يقدمه سابقًا، قائلًا إن اللاعب لا يقدم سوى نسبة محدودة من إمكانياته التي ظهر بها من قبل مع فريقه السابق الزمالك.

وشدد عادل على ضرورة إحداث تغيير جذري داخل غرفة الملابس، معتبرًا أن "شخصية الأهلي" غائبة في المباريات الأخيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النتائج.

واختتم تصريحاته بتحذير واضح، مؤكدًا أن عدم تأهل الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل سيمثل "كارثة" ووصمة سلبية في سجل اللاعبين، مضيفًا: "لا أبحث عن تتويج بالدوري بقدر ما أطالب بوجود ثورة تصحيح تعيد الفريق إلى مساره الصحيح".