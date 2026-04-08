الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

إعلان

"فين بتاع الزمالك؟".. لاعب الأهلي السابق ينتقد زيزو ويطالب بثورة تصحيح

كتب : محمد خيري

11:46 ص 08/04/2026

أحمد سيد زيزو

وجّه أحمد عادل عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، انتقادات حادة لأداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء "ثورة تصحيح" داخل صفوف الفريق.

وأكد عادل، خلال ظهوره عبر قناة «صدى البلد»، أن الأداء الجماعي للفريق يعاني بشكل واضح، مشيرًا إلى غياب التناغم بين اللاعبين داخل الملعب، واعتمادهم على الحلول الفردية بدلًا من العمل الجماعي.

وقال: "فكر لاعبي الأهلي فردي بشكل كبير، ولا يوجد أي شكل جماعي واضح في الأداء»، مضيفًا أن الفريق يفتقد إلى هوية فنية واضحة تُترجم داخل أرض الملعب، سواء على المستوى الهجومي أو في طريقة بناء اللعب".

أحمد عادل ينتقد زيزو

كما تطرق لاعب الأهلي السابق للحديث عن أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن مستواه الحالي لا يعكس ما كان يقدمه سابقًا، قائلًا إن اللاعب لا يقدم سوى نسبة محدودة من إمكانياته التي ظهر بها من قبل مع فريقه السابق الزمالك.

وشدد عادل على ضرورة إحداث تغيير جذري داخل غرفة الملابس، معتبرًا أن "شخصية الأهلي" غائبة في المباريات الأخيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النتائج.

واختتم تصريحاته بتحذير واضح، مؤكدًا أن عدم تأهل الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل سيمثل "كارثة" ووصمة سلبية في سجل اللاعبين، مضيفًا: "لا أبحث عن تتويج بالدوري بقدر ما أطالب بوجود ثورة تصحيح تعيد الفريق إلى مساره الصحيح".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تفاصيل انهيار عقارين بمنطقة الحواتم في الفيوم.. وتوجيه عاجل للمحافظ- صور
تفاصيل انهيار عقارين بمنطقة الحواتم في الفيوم.. وتوجيه عاجل للمحافظ- صور
مجتبى خامنئي.. كيف أسهم في التوصل لهدنة الأسبوعين بحرب إيران؟
مجتبى خامنئي.. كيف أسهم في التوصل لهدنة الأسبوعين بحرب إيران؟
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

بعد سريان وقف إطلاق النار.. وقوع انفجارات في مصفاة لافان الإيرانية
بعد سريان وقف إطلاق النار.. وقوع انفجارات في مصفاة لافان الإيرانية
تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟

إعلان

إعلان

أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران