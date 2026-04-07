كشفت النيابة العامة بالجيزة، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول، تفاصيل صادمة في واقعة ارتداء مندوب مبيعات وعامل نقاب من أجل قتل "سيدة زنين" لسرقة مصوغات ذهبية كونهما يمرا بضائقة مالية.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المهمان "حسن " و"فراج"، قتلا المجني عليها "هناء كمال"، عمداً مع سبق الإصرار، إذ بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحها سلًبا لمالها وسرقة مصوغاتها. في الثامن عشر من يناير 2026. بولاق الدكرور بالجيزة.

ضائقة مالية تقود "مندوب بولاق" لقتل خالته



وتابعت النيابة، أن المتهمين أعدا لذلك أدوات بطشهما بأن اتفقا على تنفيذ جريمتهما ولو اقتضى الأمر قتلا حال مقاومتها، إذ ألمت بهما ضائقة مالية، فاستبد بهما فكر ضال طيلة عشرة أيام، حتى استقرا على مخطط إجرامي أحكما تفاصيله.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين، تنكرا بزي نسائي و "نقاب" ـ (طمسا معالمهما) وقصدا مسكنها وما إن قرعا جرس الباب حتى فتحت كريمتها، فباغتها الثاني "فراج" مُحكما قبضته عليها، فشل حركتها ، وكمم فاها وعصب عينيها كي لا تبصر شأنهما، وحين هبت الأم لنجدة ابنتها، عاجلها الأول (نجل شقيقتها) بلكمة أردتها أرضا، ثم جثم فوقها واضعاً كلتا يديه على أنفها حتى خارت قواها وفاضت روحها إلى بارئها فأحدث ما ألم بها من إصابات والتي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك تحقيق قتلها.

مكيدة آثمة أنته بجريمة مرعبة

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين سرقا المصوغات الذهبية والحلي والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليها"هناء" (خالة المتهم الأول) والتي آلت لورثتها "إسراء عصمت" (نجلتها) وفقا لإعلام الوراثة المرفق بالأوراق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الأخيرة ـ الأم .

وأشارت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، إلى أن المتهمين أتما جريمتهما الأولى قتل الأم "هناء" نفاذًا لمخططهما الأثم، حتى احتجزا "إسراء" داخل غرفة، مُقيدة الوثاق تحت حراسة المتهم الثاني، بينما عكف الأول على جمع المسروقات، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء مشغولات ذهبية.

لبس نقاب وقتل خالته وسرق الذهب .. النيابة تُحيل واقعة "سيدة زنين" للجنايات

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا أختي بالذبح لو بلغت (فيديو)

"لبست نقاب وخنقتها".. اعترافات صادمة لقاتل خالته في شقة بولاق (خاص)



