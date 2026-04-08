هبط سعر الدولا اليوم بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بنحو 1.48 قرشا بمنتصف التعاملات مقارنة في بداية التعاملات في أول رد فعل على الهدنة المؤقتة للحرب الإيرانية الأمريكية لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

لماذا هبط الدولار بشكل مفاجئ؟

هبط سعر الدولار اليوم بشكل مفاجئ اليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات

سعر الدولار في 3 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.21 جنيه للشراء، و53.31 جنيه للبيع، بتراجع 1.43 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 1.39 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.16 جنيه للشراء، و53.26 جنيه للبيع، بتراجع 1.48 جنيه للشراء والبيع.