سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة، بقيمة 9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك مصر:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك البركة:
54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع.