انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة، بقيمة 9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

بنك مصر:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

بنك البركة:

54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع.