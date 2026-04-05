أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والمصري بتقدم الأبيض بهدفين لهدف في اللقاء المقام بينهما حالياً على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

وشهدت بداية اللقاء ضغطاً مبكراً من جانب الزمالك، إذ كاد الفريق أن يهدد مرمى المصري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتدخل الدفاع ويقطع الكرة في هجمة قادها خوان بيزيرا.

وفي الدقيقة التاسعة، نجح الزمالك في تسجيل هدف، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

هدف المصري الأول

ورد المصري في الدقيقة 13 بهدف التقدم، بعدما أرسل صلاح محسن تمريرة إلى أسامة زمراوي الذي سدد كرة من حدود منطقة الجزاء سكنت شباك مهدي سليمان.

وكثف الزمالك محاولاته، أذ أرسل عرضية في الدقيقة 19 ارتدت من دفاع المصري لتتحول إلى ركنية تبعها تسديدة قوية من بنتايك تصدى لها عصام ثروت حارس المصري وحولها لركنية جديدة في نفس الدقيقة.

وفي الدقيقة 22، وصلت تمريرة طولية من كريم العراقي إلى يد مهدي سليمان حارس الزمالك دون خطورة.

وشهدت الدقيقة 26 تسديدة من أحمد فتوح اصطدمت بالحائط البشري للمصري، وسط مطالبات بركلة جزاء، قبل أن يواصل الحكم اللعب وتخرج الكرة ركنية.

هدف تعادل الزمالك في شباك المصري

ونجح الزمالك في إدراك التعادل في الدقيقة 31، بعد عرضية ساقطة من خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء وصلت إلى سيف الدين الجزيري الذي سددها بلمسة مباشرة في شباك عصام ثروت.

وفي الدقيقة 34، سدد عبد الله السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى رمية تماس.

واستمر ضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثاً عن هدف التقدم، حيث كثف هجماته في الدقيقة 37، قبل أن يحصل على ركنية جديدة في الدقيقة 39 بعد عرضية أبعدها دفاع المصري.

هدف الزمالك الثاني

وقبل نهاية الشوط الأول، خطف ناصر منسي هدف التقدم الثاني بعد عرضية متقنة من أحمد فتوح ليسدد كرة أرضية على يمين حارس المصري.

إقرأ أيضاً:

أول تحرك من الحكومة الإسبانية بعد أزمة مباراة مصر

وزير الرياضة الإيراني يثير الجدل حول المشاركة في كأس العالم.. ما القصة؟