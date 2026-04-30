الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

الأهلي

17:00

النادي الأوليمبى

إعلان

"الوضع مكانش طبيعي".. فاروق جعفر يروي كواليس انسحابه الشهير من القمة أمام الأهلي

كتب : نهي خورشيد

09:02 م 30/04/2026

فاروق جعفر

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انسحابه الشهير من مواجهة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.


فاروق جعفر يكشف كواليس انسحابه الشهير من قمة 1999


وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية سابقة عبر برنامج "قصة ولعبة":"بصراحة أنا ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل وقتها في ماتش الأهلي والزمالك خصوصاً في الظروف دي، لما دخلنا لقينا الحكام في أوضتهم وكان في إحساس إن الوضع مش طبيعي".


وأضاف:"نزلنا الملعب تقريباً في نفس التوقيت، لكن من البداية إحساسي مكنش مظبوط طريقة تعامل الحكم ما كانتش مريحة، وحسيت إن الأمور مش ماشية بشكل عادل خالص".


وتابع نجم الأبيض:"لدرجة إننا فكرنا في الانسحاب وأنا بقولك بصراحة، أنا كنت حاسس إن الموضوع مش طبيعي".


وواصل جعفر:"وقتها كان معانا المدرب الإنجليزي وكان فيه نبيل محمود لكن أنا اعتبرت إن النتيجة دي مش مقياس حقيقي، حسيت إن مفيش تكافؤ فرص وكأن مفيش حكم بيدي كل واحد حقه واللاعبين وهي بتلعب مع بعض ما كانش عندها فرصة حقيقية".


وأكمل:"إحنا كنا بنلعب بحماس وقوة من أول الماتش، لكن في قرارات أثرت جدًا، لو رجعنا نشوف الضغط من عبد العزيز علي إبراهيم حسن، هنلاقي إن في حاجات ماتحسبتش صح، وبرضه الطرد كان بدري جداً وأثر على سير المباراة، وماكنش في حد بيصلح أخطاء الحكم أو حتى ينبه".


وأتم حديثه قائلاَ:"الملعب كان أغلبه جمهور أهلاوي، والأجواء كانت مشحونة جداً، إحنا لعبنا الماتش وبعد كده الموضوع دخل في تحقيق".


تفاصيل انسحاب فاروق جعفر الشهير


والجدير بالذكر أن فاروق جعفر انسحب من مباراة القمة موسم 1999، وذلك عقب طرد الحكم الفرنسي مارك باتا للاعب أيمن عبد العزيز في الدقيقة الخامسة، مما أدى لإنهاء المباراة بفوز الأهلي 2-0.

أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
نهى عابدين: "اتعرضت للخيانة ومش بشتغل بالمجاملات"
مواعيد القطارات الجديدة على عدد من الخطوط بعد التعديلات الأخيرة
أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية
إعلان

إعلان

