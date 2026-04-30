"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..

كشف مصدر في الجهاز الطبي داخل الأهلي أسباب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الجمعة في الثامنة مساء.

أسباب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة القمة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ياسر إبراهيم حضر إلى النادي اليوم الخميس وأدي تدريبات علاجية وتأهيلية لمعاناته من كدمة قوية في الضلوع

وكشف المصدر أن هذه الكدمة تسببت في تورم في القفص الصدري للاعب مما ترتب عليه استبعاده من حسابات الجهاز الفني.

موقف نجم دفاع الأهلي بعد قرار استبعاده من مواجهة الزمالك

وبين المصدر أن اللاعب حاول التحامل على نفسه والانضمام للقائمة لكن كان هناك قرارا طبيا باستبعاده بعد التشاور مع الجهاز الفني.

