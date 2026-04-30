الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

مصدر بالجهاز الطبي يكشف لمصراوي أسباب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة القمة

كتب- رمضان حسن:

09:29 م 30/04/2026
    ياسر إبراهيم ورامز جلال
    ياسر إبراهيم لاعب الأهلي (1)
    ياسر إبراهيم (1)
    ياسر إبراهيم
    ياسر إبراهيم
    ياسر إبراهيم (1)
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (4)

كشف مصدر في الجهاز الطبي داخل الأهلي أسباب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الجمعة في الثامنة مساء.

أسباب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة القمة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ياسر إبراهيم حضر إلى النادي اليوم الخميس وأدي تدريبات علاجية وتأهيلية لمعاناته من كدمة قوية في الضلوع

وكشف المصدر أن هذه الكدمة تسببت في تورم في القفص الصدري للاعب مما ترتب عليه استبعاده من حسابات الجهاز الفني.

موقف نجم دفاع الأهلي بعد قرار استبعاده من مواجهة الزمالك

وبين المصدر أن اللاعب حاول التحامل على نفسه والانضمام للقائمة لكن كان هناك قرارا طبيا باستبعاده بعد التشاور مع الجهاز الفني.

مباراة القمة الأهلي والزمالك ياسر إبراهيم

