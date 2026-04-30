واشنطن (أ ب)

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بتمويل وزارة الأمن الداخلي وإنهاء إغلاق قياسي، وإرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه.

وحذر البيت الأبيض من أن التمويل المؤقت الذي اعتمد عليه ترامب لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل ووكالات أخرى "سينفد قريبا"، مما أثار تهديدات جديدة بحدوث اضطرابات في المطارات.

وتعاني وزارة الأمن الداخلي من انقطاع التمويل الاعتيادي منذ 14 فبراير الماضي، مما تسبب في معاناة للعاملين، على الرغم من أن جزءا كبيرا من أجندة ترامب للهجرة -والتي تعد جوهر النزاع- يتم تمويله بشكل منفصل.