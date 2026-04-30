توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2025-2026، عقب فوزه على فريق الأوليمبي بنتيجة 36-28 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



نتيجة أشواط الأهلي والأوليمبي



وكان الأحمر نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-12، قبل أن يواصل عروضه القوية في الشوط الثاني لينتهي بنتيجة 36-28.



ألقاب يد الأهلي هذا الموسم

وبهذه النتيجة حصد الأهلي اللقب للموسم الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه بالبطولة، بجانب رفع رصيده إلى أربعة ألقاب هذا الموسم عقب التتويج ببطولة إفريقيا للأندية والدوري المصري للمحترفين وكأس السوبر المحلي.



في المقابل، اكتفى فريق الأوليمبي بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.



مشوار يد الأهلي في الدوري



وكان الأهلي حسم لقب الدوري المحلي مبكراً، قبل نهاية المسابقة بجولتين عقب فوزه الكبير على سبورتنج بنتيجة 43-23 في الجولة الثانية عشرة، قبل أن يختتم مشواره بانتصار قوي على غريمه الزمالك بنتيجة 31-22.



والجدير بالذكر أن الأحمر نجح أيضاً في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري وكأس مصر والسوبر للموسم الثاني على التوالي.

إقرأ أيضاً:

