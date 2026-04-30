مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

الأهلي بطلاً لكأس مصر لكرة اليد للمرة الـ12 والثانية على التوالي

كتب : نهي خورشيد

07:12 م 30/04/2026 تعديل في 07:31 م

يد الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2025-2026، عقب فوزه على فريق الأوليمبي بنتيجة 36-28 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.


نتيجة أشواط الأهلي والأوليمبي


وكان الأحمر نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-12، قبل أن يواصل عروضه القوية في الشوط الثاني لينتهي بنتيجة 36-28.


ألقاب يد الأهلي هذا الموسم

وبهذه النتيجة حصد الأهلي اللقب للموسم الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه بالبطولة، بجانب رفع رصيده إلى أربعة ألقاب هذا الموسم عقب التتويج ببطولة إفريقيا للأندية والدوري المصري للمحترفين وكأس السوبر المحلي.


في المقابل، اكتفى فريق الأوليمبي بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.


مشوار يد الأهلي في الدوري


وكان الأهلي حسم لقب الدوري المحلي مبكراً، قبل نهاية المسابقة بجولتين عقب فوزه الكبير على سبورتنج بنتيجة 43-23 في الجولة الثانية عشرة، قبل أن يختتم مشواره بانتصار قوي على غريمه الزمالك بنتيجة 31-22.


والجدير بالذكر أن الأحمر نجح أيضاً في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري وكأس مصر والسوبر للموسم الثاني على التوالي.

إقرأ أيضاً:

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب

اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي يد الأهلي كأس مصر لليد الأوليمبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف تفاصيل صراع الأهلي وبيراميدز لضم مصطفي محمد
عودة الشناوي والشحات.. قائمة الأهلي للقمة الـ132 أمام الزمالك
مواعيد القطارات الجديدة على عدد من الخطوط بعد التعديلات الأخيرة
7 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة
الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
أخبار

المزيد

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)