أجرت هيئة سكك حديد مصر، حزمة تعديلات جديدة على مواعيد القطارات ومقررات الوقوف بعدد من الخطوط الحيوية، إلى جانب تشغيل خدمات مطورة على خطوط أخرى، بما يهدف إلى تيسير حركة التنقل بين المحافظات، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط في التشغيل، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

تعديلات مواعيد القطارات على عدد من الخطوط

تشمل التعديلات الجديد خطوط (القاهرة/ طنطا/ المنصورة/ دمياط)، و(القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، فضلًا عن إضافة محطات وقوف جديدة لعدد من القطارات على خطوط الصعيد والدلتا، وتشغيل قطارات مطورة على خط سيناء.

مواعيد القطارات على خط (القاهرة / طنطا / المنصورة / دمياط)

أعلنت هيئة سكك حديد مصر جداول تشغيل القطارات على خط (القاهرة/ طنطا/ المنصورة/ دمياط) والعكس، بإجمالي 24 رحلة يوميًا في الاتجاهين، بما يضمن انتظام حركة التشغيل وتوفير خدمات نقل آمنة وميسرة للركاب.

وأكدت الهيئة، أن هذا الخط يعد من الخطوط الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين في محافظات الدلتا، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير مستويات الخدمة بما يحقق الانضباط في مواعيد التشغيل وجودة الخدمة المقدمة.

مواعيد القطارات على خط (القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد)

في إطار التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة، أعلنت الهيئة جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد) والعكس، بواقع 36 رحلة يوميًا (ذهابًا وإيابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن التشغيل يتم وفق جداول زمنية دقيقة تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح الركاب، مع استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمة وتحسين مستوى الأداء على هذا الخط الحيوي الذي يربط بين القاهرة ومدن القناة.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير رحلات آمنة ومنتظمة لجمهور الركاب، مع ضمان وصولهم إلى وجهاتهم المختلفة في المواعيد المحددة.

إضافة مقرر وقوف لقطار 1011 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) بمحطة قوص

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والاستجابة لمطالبهم، أعلنت الهيئة إضافة مقرر وقوف لقطار رقم (1011) ثالثة مكيفة (أسوان/ القاهرة) بمحطة قوص، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2026.

إضافة مقررات وقوف لبعض القطارات بمحطتي أبو تشت وفرشوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال عدد من التعديلات التشغيلية على بعض القطارات، في إطار تحسين مستوى الخدمة والاستجابة لمطالب الركاب، وذلك على النحو التالي:

- إضافة مقرر وقوف لقطار رقم (1008) تهوية (الإسكندرية/ أسوان) بمحطة فرشوط، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25/4/2026.

- إضافة مقرر وقوف لقطاري (992-993) مكيف (القاهرة / نجع حمادي) والعكس بمحطة أبو تشت، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026، مع تعديل مسير قطاري (90) و(732) وفقًا لجداول التشغيل.

تشغيل قطارات مطوّرة على خط القنطرة شرق/ بئر العبد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خط القنطرة شرق/ بئر العبد بالعربات المطوّرة "تحيا مصر"، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروع تطوير منظومة النقل السككي وربط مناطق التنمية الجديدة.

ويخدم الخط 8 محطات رئيسية، بما يعزز من كفاءة الربط الداخلي في شمال سيناء، ويسهم في تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

مواعيد قطارات خط القنطرة شرق/ بئر العبد

أولًا: اتجاه القنطرة شرق/ بئر العبد

- قطار رقم 291: يقوم من القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحًا، ويصل بالوظة 08:43، ثم يغادر 08:53 ليصل بئر العبد 10:10 صباحًا.

- قطار رقم 293: يقوم من القنطرة شرق الساعة 14:30، ويصل بالوظة 15:13، ثم يغادر 15:24 ليصل بئر العبد 16:40.

ثانيًا: اتجاه بئر العبد/ القنطرة شرق

- قطار رقم 290: يقوم من بئر العبد الساعة 07:25 صباحًا، ويصل بالوظة 08:42، ثم يغادر 08:51 ليصل القنطرة شرق 09:35 صباحًا.

- قطار رقم 292: يقوم من بئر العبد الساعة 13:55، ويصل بالوظة 15:12، ثم يغادر 15:21 ليصل القنطرة شرق 16:05.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتطوير منظومة النقل السككي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.