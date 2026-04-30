نهى عابدين: "اتعرضت للخيانة ومش بشتغل بالمجاملات"

كتب : هاني صابر

07:45 م 30/04/2026 تعديل في 09:00 م

الفنانة نهى عابدين

كشفت الفنانة نهى عابدين، العديد من كواليس مشوارها الفني وأسرار حياتها الشخصية.
، خلال لقائها ببرنامج "ورقة بيضا" المذاع على قناة "النهار".

وأكدت نهى عابدين، أنها حققت نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان 2026، مشيرة إلى سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في مسلسل "كان يا ما كان"، قائلة: "أنا من جمهوره وبحبه جدا، والتجربة معاه كانت مبسوطة جدا على المستوى الشخصي، وهو إنسان مبهر".

نهى عابدين تكشف موقفها من اختياراتها الفنية

وعن اختياراتها الفنية، أوضحت أنها لا تتعاطف مع الشخصيات التي تقدمها، لكنها تحب مسلسل "سوسو" رغم تخوفها منه في البداية، مشيرة إلى أن الانتقادات التي طالت الدور بسبب الجرأة لم تؤثر عليها، مؤكدة: "مفيش مشكلة أقدم أي دور حتى لو فيه جرأة طالما هيضيفلي فنيا".

وأضافت، أنها تهتم بترتيب اسمها على التتر باعتباره حقا معنويا، مشددة على أنها تضع كل الاتفاقات قبل الدخول في أي عمل، قائلة: "لو الاتفاقات ما تنفذتش بسيب الشغل فورا".

وعن رؤيتها للوسط الفني، أوضحت أن الجميع زملاؤها لكنها لا تمتلك صداقات قوية داخلة، مضيفة: "الصحوبية ملهاش علاقة بالشغل، والترشيح لازم يكون على أساس الشغل مش العلاقات".

وعن مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، أشادت بالنجاح الكبير للجزء الأول، موضحة أنها لم تشارك في الجزء الثاني لأن الدور لم يكن موجودا من الأساس على الورق، كما أشادت بتعاونها مع الفنان طارق لطفي، مؤكدة أنه كان داعما لها خلال العمل.

نهى عابدين تكشف تجربتها مع منى زكي

كما تحدثت عن تجربتها مع الفنانة منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية"، مؤكدة أن العمل كان قريبا من الواقع، وأن شخصياته تشبه نماذج حقيقية في حياتها، إلى جانب إشادتها بالنجم يحيى الفخراني الذي نصحها بالتركيز في اختياراتها الفنية.

وكشفت نهى عابدين عن تفاصيل مؤثرة من طفولتها، مؤكدة أنها لم تكن سعيدة، خاصة بعد وفاة والدها وهي في سن الخامسة، وهو ما جعلها تتحمل المسؤولية مبكرا وتعتمد على نفسها.

كما تطرقت إلى حياتها العاطفية، مؤكدة أنها تزوجت في سن صغير بسبب الحب، لكن التجربة لم تستمر، مشيرة إلى أن قرار الانفصال كان مشتركا، وأنها تعرضت للخيانة لاحقا، قائلة: "خيانة الصديق أصعب من خيانة الزوج".

موقف نهى عابدين من الزواج للمرة الثانية

وأكدت أنها لا تفكر حاليا في الزواج مرة أخرى، وترفض فكرة أن تكون زوجة ثانية، لكنها قد تقبل بزواج سري للحفاظ على خصوصيتها، لافتة إلى أنها لا تمنح ثقتها بسهولة لأي شخص.

وأختتمت حديثها بالتأكيد على رضاها عن مشوارها الفني حتى الآن، مشيرة إلى أنها تسعى دائما لتقديم أدوار مختلفة ومؤثرة، حتى لو كانت مساحتها صغيرة، طالما تضيف إلى رصيدها الفني.

اقرأ أيضا:
رمضان والسيلاوي وأمير عيد.. أزمات دينية وحركات غير لائقة أشعلت الجدل

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند

الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
شئون عربية و دولية

الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
7 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة
رياضة محلية

7 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة
سي بي إس: حريق على متن مدمرة أمريكية يعطل أنظمة الدفع ويقطع الكهرباء
شئون عربية و دولية

سي بي إس: حريق على متن مدمرة أمريكية يعطل أنظمة الدفع ويقطع الكهرباء
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الطعام 6 مساء؟
نصائح طبية

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الطعام 6 مساء؟
مجدي نزيه: وزير صحة سابق أعفاني من منصبي بسبب "سكر الدايت"
أخبار مصر

مجدي نزيه: وزير صحة سابق أعفاني من منصبي بسبب "سكر الدايت"

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)