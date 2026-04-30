عقد ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع أحمد نبيل كوكا ظهير أيسر الفريق والذي تأكد مشاركته بشكل أساسي ضد الزمالك في القمة غد الجمعة في ظل إصابة المغربي يوسف بلعمري.

بحسب مصدر في الأهلي فإن كوكا تعهد من جديد بعدم منح خوان بيزيرا نجم الزمالك أي فرصة لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الأحمر

المصدر قال: "كوكا وعد توروب بألا يكون للبرازيلي ألفينا أية خطورة وسيسعى لتحجيمه وعدم منحه فرصة اللعب بحرية أو المراوغات داخل الملعب".

وفي أكتوبر الماضي نجح كوكا خلال مباراة القمة بين الفريقين بالدور الأول والتي انتهت حينذاك بفوز الأحمر بهدفين لهدف في الظهور بشكل قوي أمام بيزيرا وتفوق عليه بشكل كبير وأفسد أي خطورة له ، للدرجة التي دفعت أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق لإطلاق تصريح أثار وقتها غضب الزملكاوية بقوله :" كوكا حط بيزيرا في جيبه".