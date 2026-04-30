الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا

كتب- رمضان حسن:

06:03 م 30/04/2026

أحمد نبيل كوكا

عقد ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع أحمد نبيل كوكا ظهير أيسر الفريق والذي تأكد مشاركته بشكل أساسي ضد الزمالك في القمة غد الجمعة في ظل إصابة المغربي يوسف بلعمري.

بحسب مصدر في الأهلي فإن كوكا تعهد من جديد بعدم منح خوان بيزيرا نجم الزمالك أي فرصة لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الأحمر

المصدر قال: "كوكا وعد توروب بألا يكون للبرازيلي ألفينا أية خطورة وسيسعى لتحجيمه وعدم منحه فرصة اللعب بحرية أو المراوغات داخل الملعب".

وفي أكتوبر الماضي نجح كوكا خلال مباراة القمة بين الفريقين بالدور الأول والتي انتهت حينذاك بفوز الأحمر بهدفين لهدف في الظهور بشكل قوي أمام بيزيرا وتفوق عليه بشكل كبير وأفسد أي خطورة له ، للدرجة التي دفعت أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق لإطلاق تصريح أثار وقتها غضب الزملكاوية بقوله :" كوكا حط بيزيرا في جيبه".

"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة
في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند
بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
