"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..

تصدر حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري السابق لمنتخب مصر، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن لاعب الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا.

تصريحات حسن شحاتة عن بيزيرا

تحدث حسن شحات أمس الأربعاء، عبر قناة النهار، عن رأيه في مستوى اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، قائلًا: "بيزيرا لاعب بيضحك علينا، لأني عمري ما شوفت لعيب بيعيط، في وقت من الأوقات عيط عشان معرفش مين عمله ايه".

وتابع: "هو لاعب جيد جدًا لكن مش محتاج إنك تعيط عشان تجذب الجماهير لك، أو عشان تخلى الجماهير تقول عليك لاعب كويس، اللاعب الكويس بيبان عليه وعلى تواجده مع الفريق".

ردود الفعل على تصريحات حسن شحاتة

تباينت ردود الفعل في الساعات الماضية حول تصريحات حسن شحاتة، هناك من وجه له أٍهم النقد لانتقاد اللاعب، وهناك من دافع عن حسن شحاتة.

خالد الغندور نجم الزمالك السابق كتب عبر حسابه على فيس بوك: "كابتن حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم و من هنا ربنا يخليك لمصر و يحفظك ويشفيك باذن الله انت ياما فرحتنا فى احلى ايام حياتنا الكروية من ٢٠٠٦ لغاية ٢٠١٠".

وتابع: "أنا ضد أي تطاول و قلة أدب لمجرد انه اتكلم عن بيزيرا و علي فكرة راعوا السن و المرض و الكابتن قال لاعب كويس و كفاية بقي شياطين السوشيال ميديا استقيموا يرحمكم الله".

كما كتب أحمد حسن عبر صفحته على "فيس بوك" :" الكابتن حسن شحاتة قال تصريحًا أو رأيًا في برنامج يحتمل الصواب والخطأ، وحتى لو توقيته خطأ"

وتابع: ""ابلعوا لحسن شحاتة الزلط، الجيل الجديد ميعرفوش أوي ماذا قدّم المعلم لنادي الزمالك، وإزاي ساعد في زيادة شعبية النادي مصريًا وعربيًا وأفريقيًا".

