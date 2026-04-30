ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟

كتب : مصراوي

07:19 م 30/04/2026 تعديل في 07:31 م

سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك حتى 30 مايو 2026.

من يحق له التقديم على شقق سكن لكل المصريين؟

تستهدف الوزارة من خلال هذا الطرح في هذه المرحلة، تنفيذ وحدات سكنية جديدة، على أن يتم طرح هذه الوحدات لاحقًا للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع الدولة في آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق توازن في السوق العقاري، ضمن خطط التنمية العمرانية.

كراسة شروط سكن لكل المصريين

بحسب كراسة الشروط، يلتزم المطورون العقاريون ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفقًا للضوابط المعتمدة، وبموافقة جهة التمويل العقاري المتعاقد معها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

تنفيذ 19 ألف شقة جديدة في 8 مدن

تستهدف المبادرة تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، مدينة السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدانًا.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

التمويل العقاري وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين

