فيديو إطلاق النار يطيح بعنصر إجرامي يتاجر في الهيروين بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:18 م 30/04/2026

وزارة الداخلية

أنهت مباحث الجيزة نشاط عنصر إجرامي روع المواطنين بإطلاق الرصاص والاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة بولاق الدكرور اليوم الخميس.

فحص فيديو ترهيب المواطنين بطلقات الخرطوش في بولاق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام شخص بإطلاق عيار ناري في الهواء وترويع المواطنين بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبدأ قطاع الأمن العام فحص الواقعة لكشف هوية المتورط.

سقوط المتهم بأسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين

نجحت التحريات في تحديد الشخص الظاهر بالفيديو وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة القسم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وطلقات حية، حيث تم اقتياده لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
اعتراف المتهم بترهيب أهالي المنطقة لمزاولة نشاطه الإجرامي
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقر صراحة بإطلاقه الرصاص لترهيب أهالي المنطقة ومنعهم من اعتراض نشاطه في بيع السموم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

