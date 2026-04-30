تشهد محافظات الجمهورية بشكل دائم وقائع سرقة غير تقليدية، تخرج عن النمط المعتاد من حيث طبيعة المسروقات أو أساليب التنفيذ، حتى عبرت بعض هذه الحوادث عن أفكار غير مألوفة.

ورغم غرابة تلك الوقائع، فقدد تعاملت الأجهزة الأمنية معها بحزم لاستحواذ بعضها على اهتمام شريحة عريضة من المجتمع، وتمكنت من كشف ملابساتها وضبط مرتكبيها.

أغرب 6 سرقات أثارت الجدل

ومن بين أغرب وقائع السرقة التي شهدتها محافظات الجمهورية وأثارت ردود فعل واسعة ما يلي:

دخل يسرق فنام.. اللص الذي غلبه النعاس

في عام 2021، شهدت محافظة الأقصر واقعة غريبة، كان بطلها أحد اللصوص الذي دخل ليسرق محتويات منزل فغلبه النعاس لينام على سرير في غرفة خاوية، قبل أن يجري ضبطه وهو يغط في النوم.

الواقعة بدأت بتسلل لص إلى داخل أحد المنازل في دائرة قسم شرطة بندر الأقصر، بعد منتصف الليل، وظل داخله حتى ضبطه صاحب المنزل وهو يغط في النوم داخل إحدى الغرف بعد أن غلبه النعاس أثناء محاولته سرقة بعض محتويات المنزل.

شنطة الـ 8 ملايين جنيه

وفي 15 يناير الماضي، شهدت أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل، واقعة سرقة شنطة من عامل بمحل صاغة تحتوي الشنطة على مبلغ يقارب 8 ملايين جنيه.

وبعد ساعات من تداول الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بإحدى شركات النقل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بسرقة حقيبة سفر تحتوى على مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه، وأوضحت التحريات أن الواقعة وقعت أثناء استقلال المجني عليه الأتوبيس.

أسورة ذهبية من المتحف المصري

في شهر سبتمبر من العام الماضي، أثار اختفاء الإسورة الذهبية الملكية النادرة من المتحف المصري بالتحرير جدلاً واسعاً، لاسيما أن هذه القطعة تعد من أندر المقتنيات الأثرية التي تعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين.

وكان غياب الإسورة اكتشف أثناء تجهيز القطع الأثرية التي ستشارك في معرض "كنوز الفراعنة" بروما، والذي يضم قطع تبرز ملامح الحضارة المصرية القديمة.

وبعد أيام قليلة توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، حيث استغلت وجودها في العمل، وتمكنت من سرقة الأسورة باستخدام أسلوب المغافلة.

وتواصلت لاحقاً مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، والذي قام ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، وقام الأخير بدوره ببيعها لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم الأخير على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة.

اختفاء ونش التحرير

في ثمانينيات القرن الماضي، طالت أيدى اللصوص مترو الأنفاق، وتم سرقة ونش كان يستخدم في عمليات حفر قطار الأنفاق (المترو) في ميدان التحرير، أحد أكثر ميادين القاهرة ازدحاما، وفروا به في شوارع العاصمة.

كوبرى مشاة الغورية

وفي 2013، قام لصوص بسرقة كوبرى المشاة بمنطقة الغورية الذي يربط بين سوق التوابل وخان الخليلى، بعدما استخدموا سيارة نقل في تحطيم الكوبري ليلاً وبعدها قام اللصوص بسرقة حديد الكوبري بالكامل ولم يتبق منه إلا السلالم على الجانبين.

زهرة الخشاش

في 21 أغسطس 2010، اختفت لوحة "زهرة الخشخاش" من داخل متحف محمد محمود خليل فى قلب القاهرة، وترك اللص، أو اللصوص، إطار اللوحة التى يقدر الخبراء ثمنها بنحو 55 مليون دولار.

وفي 2011، عاقبت محكمة جنح مستأنف الدقي، محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، بالحبس لمدة عام، كما عاقبت 4 من العاملين في متحف محمود خليل بالحبس لمدة 6 أشهر، فيما برأت 5 آخرين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني محمود بسيوني لوفاته في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش.

و"زهرة الخشخاش" هي لوحة رسمها في 1887 الفنان الهولندي الراحل بعمر 37 سنة، فينسنت فان غوغ، حين كان يقيم في جنوب فرنسا، حيث أمضى آخر سنوات حياته وهو يكد ويجهد هناك للحصول على لقمة العيش ولا يجدها، إلا بعد أن يصله مبلغ صغير كان يرسله إليه كل شهر شقيقه، ثيو، من باريس.

اقرأ أيضا

دماء على الأوتوستراد.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرون في تصادم مروع بـ 15 مايو

"تصل لـ360 سنة حبس".. أحكام من الجنح في 120 قضية ضد "مستريح السيارات" بتهمة النصب

النيابة تحقق مع سائق بتهمة التحرش بطفلتين داخل سيارة بالشروق