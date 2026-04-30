الفرصة الأخيرة والتعادل هزيمة.. مصطفى يونس يحذر الأهلي قبل القمة

تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنها الفرصة الأخيرة لمصالحة جماهير الأحمر.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مصطفى يونس يحذر الأهلي قبل القمة

قال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة القمة ليست لها مقاييس، لكنها اخر فرصة للأهلي لمصالحة جماهيره، ودائما هذه المباريات لها خصوصية عند الجماهير، الجماهير هي الوحيدة غير المستفادة من الأهلي أو الزمالك، هي التي تصرف وتدفع من مالها الخاص".

وأضاف: "الأهلي ما زال لديه فرصة للفوز باللقب، كل شيء في الكرة وارد وطالما هناك أمل حتى لو 1%، يجب أن نلعب عليه، ما يحزنني أن الفريق ليس جيد، خاصة دفاعيا، الأهلي "بيقع" الشوط الثاني".

واختتم مصطفى يونس تصريحاته: "هناك روح انهزامية واضحة على اللاعبين في الملعب وخارج، حتى على اللاعبين أثناء التسخين، احنا تربينا في الأهلي على أن التعادل بالنسبة لنا هزيمة".

