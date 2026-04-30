مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

إعلان

الفرصة الأخيرة والتعادل هزيمة.. مصطفى يونس يحذر الأهلي قبل القمة

كتب : هند عواد

01:33 م 30/04/2026

مصطفى يونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنها الفرصة الأخيرة لمصالحة جماهير الأحمر.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مصطفى يونس يحذر الأهلي قبل القمة

قال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة القمة ليست لها مقاييس، لكنها اخر فرصة للأهلي لمصالحة جماهيره، ودائما هذه المباريات لها خصوصية عند الجماهير، الجماهير هي الوحيدة غير المستفادة من الأهلي أو الزمالك، هي التي تصرف وتدفع من مالها الخاص".

وأضاف: "الأهلي ما زال لديه فرصة للفوز باللقب، كل شيء في الكرة وارد وطالما هناك أمل حتى لو 1%، يجب أن نلعب عليه، ما يحزنني أن الفريق ليس جيد، خاصة دفاعيا، الأهلي "بيقع" الشوط الثاني".

واختتم مصطفى يونس تصريحاته: "هناك روح انهزامية واضحة على اللاعبين في الملعب وخارج، حتى على اللاعبين أثناء التسخين، احنا تربينا في الأهلي على أن التعادل بالنسبة لنا هزيمة".

مصطفى يونس الزمالك الأهلي مباراة القمة

أحدث الموضوعات

"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد
زووم

حوادث وقضايا

اقتصاد

اقتصاد

مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

