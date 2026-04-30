شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في قضية اتهام محمد طاهر مؤسس ما يسمى "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات.

وأمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بحبس مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بجاردن سيتي "بيت فاطم"احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار الحبس عقب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والشهادات التي دعمت الاتهامات الموجهة إليه، إذ أكدت التحقيقات استغلاله مقر مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتى لارتكاب تلك الوقائع.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2017، حين تعرضت إحدى الضحايا إلى هتك عرض على يد المتهم، وتلاها تعرض 3 فتيات أخريات لذات التعدي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2025 - حسب أقوال الضحايا أمام جهات التحقيق-.

ومع ذلك لم تتحول الأزمة حينها إلى قضية رأي عام، حتى تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن شهادات لعدة فتيات تفيد تعرضهن لوقائع هتك عرض على يد مؤسس جمعية أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي، تُعرف باسم "بيت فاطم".

وقالت الفتيات إن العامل المشترك بين الضحايا تمثل في معاناتهن من أزمات نفسية نتيجة ظروف أسرية صعبة، وهو ما استغله المتهم للإيقاع بهن وارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

روايات ضحايا بيت فاطم

ورصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة تداول تلك المنشورات، وعلى إثر ذلك باشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، وشهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر المؤسسة بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما تحدثت الضحية الرابعة عن تعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الأوضاع لارتكاب الوقائع محل التحقيق.

كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بمقر الواقعة، والذي قرر أن المتهم كان يتعمد، في أوقات متعددة، صرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، بما يتيح له ارتكاب تلك الأفعال.

مؤسس "بيت فاطم" يقر ببعض الوقائع

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه بعض الوقائع، كما فحصت النيابة هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به.

كواليس 7 ساعات تحقيق

كشف المحامي علي الحلواني، دفاع المتهم محمد طاهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل استدعاء موكله للتحقيق أمام النيابة العامة، على ذمة القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، مؤكدًا حضوره معه إجراءات التحقيق التي استمرت نحو 7 ساعات متواصلة.

وأوضح الدفاع أن جميع أوراق وتفاصيل القضية تخضع لسرية تامة، حفاظًا على حقوق المجني عليهن، مشددًا على عدم تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بوقائع التحقيق.

وأشار الحلواني، إلى أن الدستور والقانون يكفلان حق الدفاع للمتهم باعتباره حقًا أصيلًا، موضحًا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاستمرار في مهمة الدفاع من عدمه.

وأكد الدفاع أن القضية أصبحت بين يدي العدالة، وأن ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وتحريات يعكس نموذجًا يُحتذى به في تطبيق القانون، مشددًا على أن ساحات القضاء هي الإطار الشرعي لتحقيق العدالة، بعيدًا عن أي محاكمات موازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارات النيابة بشأن المتهم

وأمرت جهات التحقيق، اليوم الخميس، بحبس مؤسس "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

فيما أهابت النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

