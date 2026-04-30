حرص السفير السويدي خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الخميس، على زيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية البارزة، للتعرف على الحضارة المصرية والفرعونية على أرض عروس الصعيد.

واستهل السفير جولته بزيارة دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، أحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، لما يتمتع به من مكانة دينية وتاريخية كبيرة.

كما تفقد منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، والتي تُعد من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، لما تضمه من مقابر فرعونية فريدة تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتبرز ما تمتلكه المنيا من إرث حضاري وسياحي متميز.

ويأتي ذلك خلال جولة السفير السويدي بالمنيا لتفقد عدداً من المشروعات التنموية، وفي مقدمتها مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب، الممول من جهاز تنمية المشروعات بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجمعية الإنجيلية ، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الزراعي بمنطقة إطسا الأولى، والذي يخدم عدداً من القرى، ومؤسسة السفينة للثقافة والفنون والدعم النفسي بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.