ضبطت مباحث بورسعيد 5 صيادين بتهمة ممارسة الصيد الجائر للأسماك عن طريق الصعق الكهربائي بنطاق محافظة بورسعيد اليوم الخميس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بصيد الأسماك عن طريق الصعق الكهربائي باستخدام صاعق وسيارة بمحافظة بورسعيد، وبدأ قطاع الأمن العام فحص الواقعة لكشف هوية المتورطين لضمان حماية الثروة السمكية.

ضبط الصيادين والسيارة وماكينة الكهرباء بمركز بورسعيد

نجحت التحريات في تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 5 صيادين، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم سيارة ربع نقل منتهية التراخيص وماكينة الكهرباء المستخدمة في تنفيذ النشاط الإجرامي، حيث تم اقتيادهم لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اعتراف المتهمين بجريمة الصيد الجائر وبدء تحقيقات النيابة

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية والبيئية تجاه المخالفين.