ترددت في الساعات الماضية، أنباء عن اقتراب الحكم الألماني روبرت شرودر من إدارة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

أبرز المعلومات عن الحكم روبرت شرودر

- يبلغ من العمر 41 عاماً فهو من مواليد 14 سبتمبر 1985، ويقيم في مدينة هانوفر الألمانية، ويبلغ طوله مائة وخمسة وثمانين سنتيمتراً.

- يحمل الشارة الدولية كحكم معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2023، ويتبع نادي إس جي بلاويس ووندر في هانوفر، كما يعمل في قسم الإعلام والرقمنة بالاتحاد الألماني لكرة القدم

- يعرف بين زملائه بخبرته التقنية في هذا المجال.

أرقام روبرت شرودر وفقًا لموقع ترانسفير ماركت:

أدار 361 مباراة تحكيميًا

أشهر 1247 بطاقة صفراء

أشهر 38 بطاقة صفراء ثانية

أشهر 32 بطاقة حمراء بطريقة مباشرة

احتسب 120 ركلة جزاء في مسيرته

أبرز مباريات روبرت شرودر عام 2026

أدار شرودر عدداً من المواجهات القوية، منها مباراة بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في مارس 2026 وانتهت بفوز بايرن بأربعة أهداف مقابل هدف، ومباراة شتوتجارت أمام بوروسيا دورتموند في أبريل 2026 وانتهت بفوز دورتموند بهدفين دون رد، إضافة إلى مباراة هامبورج أمام هوفنهايم في الخامس والعشرين من أبريل 2026.

لماذا يلقب روبرت شرودر بـ اللطيف؟

أشارت دراسات تحليلية إلى أن روبرت شرودر يمتلك ما يعرف بعتبة تسامح مرتفعة، حيث يسمح بالالتحامات البدنية بدرجة أكبر قبل احتساب الأخطاء، ولا يلجأ إلى إشهار البطاقات إلا عند تكرار المخالفات بشكل واضح.

كما وضعته تقارير مرصد سي آي إي إس ضمن الحكام الأقل في معدل البطاقات الصفراء لكل تسعين دقيقة في الدوري الألماني، ما جعله يوصف إحصائياً بأنه حكم "لطيف"، وغير صدامي أو أكثر هدوءاً مقارنة بغيره.

