تحدث شريف عبد الفضيل، المدرب العام الحالي في منتخب مصر مواليد 2007، عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الأحمر لا يملك رفاهية الخسارة.

شريف عبد الفضيل عن مباراة الأهلي والزمالك

قال شريف عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لا يملك رفاهية الخسارة في القمة، لا بد من فوزه لعدة اعتبارات منها مصالحة جماهيره، إذ يعتبر الفوز بالقمة بطولة في حد ذاته، أيضا الأهلي يجب أن يفوز في جميع المباريات المتبقية له لضمان مقعد في دوري أبطال افريقيا النسخة المقبلة على أمل أن يتعثر منافسيه وهم الزمالك وبيراميدز وسيراميكا".

وأضاف: "ما حدث للأهلي في الفترة الأخير عيب شديد في حق لاعبيه، خاصة في ظل وجود هذه الأسماء الكبيرة والرنانة ".

واختتم عبد الفضيل: "رغم الأداء الباهت والنتائج السيئة لدي ثقة كبيرة في قدرة الفريق على الفوز بالقمة أمام الزمالك، بعيدا عن أن المنافس هو الأفضل في الموسم الحالي ويملك طموحات أعلى للتتويج باللقب المحلي".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

اقرأ أيضًا:

