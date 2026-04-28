قال نادر السيد نجم الكرة المصرية الأسبق إن، الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، لا يليق بالقلعة الحمراء ولا بد من رحيله.

أكد نادر السيد في تصريحات إذاعية: الأهلي تعاقد مع مدير رياضي بدون صلاحيات واضحة ، وعموما ما يحدث مع الأهلي أمر طبيعي ومنطقي في كرة القدم ولا يوجد فريق يحصل على كل البطولات كل موسم، ولكن الجمهور يخاف على النادي وليس له مصلحة وإن كنت ضد تجاوزات البعض.

وتابع: صفقة زيزو ليست كيدية لأنه أفضل لاعب في افريقيا وجاء للأهلي حرًا، وهؤلاء اللاعبين مثل زيزو وامام عاشور وتريزيجيه متألقين مع منتخب مصر وطبيعي ان يكون عقد اللاعب الحر أغلى من التعاقد مع لاعب مرتبط بعقد مع ناديه وهذا هو منطق كرة القدم في العالم"