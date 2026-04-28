الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

نادر السيد: زيزو الأفضل في أفريقيا والنظر لقيمة عقده غير مفهوم

كتب- رمضان حسن

04:02 م 28/04/2026 تعديل في 04:24 م

زيزو

قال نادر السيد نجم الكرة المصرية الأسبق إن، الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، لا يليق بالقلعة الحمراء ولا بد من رحيله.

أكد نادر السيد في تصريحات إذاعية: الأهلي تعاقد مع مدير رياضي بدون صلاحيات واضحة ، وعموما ما يحدث مع الأهلي أمر طبيعي ومنطقي في كرة القدم ولا يوجد فريق يحصل على كل البطولات كل موسم، ولكن الجمهور يخاف على النادي وليس له مصلحة وإن كنت ضد تجاوزات البعض.

وتابع: صفقة زيزو ليست كيدية لأنه أفضل لاعب في افريقيا وجاء للأهلي حرًا، وهؤلاء اللاعبين مثل زيزو وامام عاشور وتريزيجيه متألقين مع منتخب مصر وطبيعي ان يكون عقد اللاعب الحر أغلى من التعاقد مع لاعب مرتبط بعقد مع ناديه وهذا هو منطق كرة القدم في العالم"

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
المتهم يصرخ ويدعي الجنون.. ماذا جرى في محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية؟
الأطفال أولًا.. مطالب بقانون أحوال شخصية جديد يواجه أزمات الأسرة ويحمي
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
