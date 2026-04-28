الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

الأزمات تتصاعد.. الإسماعيلي يعلن غياب فريق كامل في مواجهة بتروجيت

كتب : محمد خيري

03:53 م 28/04/2026

الإسماعيلي

تتصاعد الأزمات داخل النادي الإسماعيلي، بعد إعلان غياب عدد كبير من لاعبيه قبل مواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة بتروجيت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الهبوط، في لقاء مصيري للفريق الساعي لتفادي مراكز الخطر.

غيابات مؤثرة

كشف النادي في بيان رسمي عن غياب 11 لاعبًا دفعة واحدة، بسبب الإصابات والإيقافات، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق:

بسبب الإصابة: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، حسن منصور، أحمد عادل عبد المنعم، محمد خطاري

بسبب الإيقاف: عبد الكريم مصطفى، خالد النبريصي، إبراهيم عبد العال

وفي المقابل، يعاني محمد حسن من آلام في العضلة الضامة، لكنه أصر على التواجد ضمن قائمة الفريق رغم حالته البدنية.

موقف الفريقين

يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو في وضع صعب، إذ يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 14 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري بتروجيت

فيديو قد يعجبك



الأطفال أولًا.. مطالب بقانون أحوال شخصية جديد يواجه أزمات الأسرة ويحمي
أخبار مصر

الأطفال أولًا.. مطالب بقانون أحوال شخصية جديد يواجه أزمات الأسرة ويحمي
بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة
زووم

بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة
الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
اقتصاد

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
قرار من محكمة الطفل بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات
حوادث وقضايا

قرار من محكمة الطفل بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات
التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة