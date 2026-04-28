الأزمات تتصاعد.. الإسماعيلي يعلن غياب فريق كامل في مواجهة بتروجيت

تتصاعد الأزمات داخل النادي الإسماعيلي، بعد إعلان غياب عدد كبير من لاعبيه قبل مواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة بتروجيت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الهبوط، في لقاء مصيري للفريق الساعي لتفادي مراكز الخطر.

غيابات مؤثرة

كشف النادي في بيان رسمي عن غياب 11 لاعبًا دفعة واحدة، بسبب الإصابات والإيقافات، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق:

بسبب الإصابة: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، حسن منصور، أحمد عادل عبد المنعم، محمد خطاري

بسبب الإيقاف: عبد الكريم مصطفى، خالد النبريصي، إبراهيم عبد العال

وفي المقابل، يعاني محمد حسن من آلام في العضلة الضامة، لكنه أصر على التواجد ضمن قائمة الفريق رغم حالته البدنية.

موقف الفريقين

يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو في وضع صعب، إذ يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 14 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.