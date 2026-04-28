توترت العلاقة بين إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، والدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة على خلفية استبعاده من التشكيل الأساسي الذي بدأ به الأحمر مباراة بيراميدز أمس في بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

غضب إمام عاشور

وكشف مصدر بالأهلي لـ"مصراوي"، أن إمام عاشور علم بخبر جلوسه علي الدكة في المحاضرة الأخيرة التي ألقاها الجهاز الفني علي اللاعبين قبل التحرك لملعب الدفاع الجوي وظهرت عليه علامات الغضب حيث كان يأمل في أن يكون له دورًا أساسيًا مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور كان في حالة غضب شديدة وركل أكثر من كرة بدون مبرر تعبيرًا عن اعتراضه علي قرار المدرب الدنماركي وهو ما لاحظه زملائه البدلاء خلال تدريبات الإحماء، كما أن اللاعب انفعل على عدد من زملائه في أكثر من كرة مشتركة.

أزمة في أوضة اللبس

وأشار إلي أن إمام عاشور ازداد غضبه من قرار الجهاز الفني بعد ان دفع به في الدقيقة 70 وبالتحديد بعد الهدف الثاني لفريق بيراميدز مما دفع نجم الوسط بعد المباراة إلي الانفعال داخل غرفة خلع الملابس وقام بـ"ركل" زجاجة المياه أمام أقدام زملائه الجالسين، رافضًا ما حدث معه من توروب لاسيما وأنه لم يكن يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة بشكل أساسي.