الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

مصراوي" يكشف كواليس أزمة إمام عاشور بعد ثلاثية بيراميدز"

كتب- رمضان حسن

01:19 م 28/04/2026 تعديل في 01:22 م

إمام عاشور

توترت العلاقة بين إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، والدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة على خلفية استبعاده من التشكيل الأساسي الذي بدأ به الأحمر مباراة بيراميدز أمس في بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

غضب إمام عاشور

وكشف مصدر بالأهلي لـ"مصراوي"، أن إمام عاشور علم بخبر جلوسه علي الدكة في المحاضرة الأخيرة التي ألقاها الجهاز الفني علي اللاعبين قبل التحرك لملعب الدفاع الجوي وظهرت عليه علامات الغضب حيث كان يأمل في أن يكون له دورًا أساسيًا مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور كان في حالة غضب شديدة وركل أكثر من كرة بدون مبرر تعبيرًا عن اعتراضه علي قرار المدرب الدنماركي وهو ما لاحظه زملائه البدلاء خلال تدريبات الإحماء، كما أن اللاعب انفعل على عدد من زملائه في أكثر من كرة مشتركة.

أزمة في أوضة اللبس

وأشار إلي أن إمام عاشور ازداد غضبه من قرار الجهاز الفني بعد ان دفع به في الدقيقة 70 وبالتحديد بعد الهدف الثاني لفريق بيراميدز مما دفع نجم الوسط بعد المباراة إلي الانفعال داخل غرفة خلع الملابس وقام بـ"ركل" زجاجة المياه أمام أقدام زملائه الجالسين، رافضًا ما حدث معه من توروب لاسيما وأنه لم يكن يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة بشكل أساسي.

إمام عاشور الاهلي توروب الدوري المصري

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
جميعهم عمال.. مصرع شخص وإصابة 13 في حادث مروع بالمنيا
هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
