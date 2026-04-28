مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

هل يعود الشناوي لحراسة مرمى الأهلي في القمة؟

كتب- رمضان حسن:

12:01 م 28/04/2026

محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهي إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بانتهاء مباراة فريقه أمس ضد بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود الشناوي للظهور في قائمة الأهلي التي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل استعدادًا لمباراة القمة التي تقام يوم الجمعة ضد الزمالك علي ملعب القاهرة الدولي في الجولة الخامسة.

ويمر مصطفي شوبير الحارس الأساسي للأهلي في الوقت الحالي بحالة من انعدام الوزن إذ ظهر بأداء متذبذب للغاية في المواجهات الأخيرة للفريق الأحمر مما قد يدفع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب إلي إعادته للدكة مع عودة محمد الشناوي كحارس أساسي في لقاء القمة.

توروب لم يحسم القرار

وحتى الآن لم يحسم توروب قراره النهائي بخصوص الحارس الذي سيحمي عرين فريقه في لقاء القمة حيث سيتوقف الأمر على الحالة البدنية والفنية لكل لاعب في التدريبات الجماعية التي ستسبق المباراة.

الشناوي الأهلي شوبير الدوري المصري الزمالك

أحدث الموضوعات

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
كوبرا فوق أشجار البرتقال.. تفاصيل اصطياد أفعى ضخمة في الغربية
رومانسية وفرص حب.. الأبراج الأكثر حظا عاطفيا في مايو 2026
ذهب وألماس.. أفخم إصدار من آيفون 17 برو ماكس
"القمح المسروق".. لماذا استدعت أوكرانيا سفير إسرائيل لديها إلى جلسة توبيخ؟
أخبار

المزيد

