انتهي إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بانتهاء مباراة فريقه أمس ضد بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود الشناوي للظهور في قائمة الأهلي التي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل استعدادًا لمباراة القمة التي تقام يوم الجمعة ضد الزمالك علي ملعب القاهرة الدولي في الجولة الخامسة.

ويمر مصطفي شوبير الحارس الأساسي للأهلي في الوقت الحالي بحالة من انعدام الوزن إذ ظهر بأداء متذبذب للغاية في المواجهات الأخيرة للفريق الأحمر مما قد يدفع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب إلي إعادته للدكة مع عودة محمد الشناوي كحارس أساسي في لقاء القمة.

توروب لم يحسم القرار

وحتى الآن لم يحسم توروب قراره النهائي بخصوص الحارس الذي سيحمي عرين فريقه في لقاء القمة حيث سيتوقف الأمر على الحالة البدنية والفنية لكل لاعب في التدريبات الجماعية التي ستسبق المباراة.