شهد مجلس إدارة النادي الأهلي، في الساعات الماضية انقسامًا شديدًا حول مستقبل الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول علي خلفية الهزيمة أمس أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة بمرحلة التتويج في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن هناك أصواتًا داخل مجلس إدارة النادي يقودها سيد عبد الحفيظ عضو المجلس ونائب المشرف العام علي الفريق تُطالب بضرورة إقالة ييس توروب قبل مباراة القمة ضد الزمالك والتي تقام مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة.

وأوضح المصدر، أن عبد الحفيظ يرى أن استمرار المدرب الدنماركي" إهدار للوقت"، وأنه من الضروري أن يتم إقالته بعيدا عن الأعباء المالية التي ستتكبدها خزينة النادي حيث سيكون الأهلي مُطالب بسداد شرط جزائي بقيمة 6 ملايين دولار إذا قرر توجيه الشكر لمدربه قبل نهاية الموسم الحالي.

قرار الخطيب بشأن رحيل توروب

وكشف، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له رأي مغاير لعبد الحفيظ وبقية أعضاء المجلس إذ يرى بيبو أنه من المستحيل أن يدفع الأهلي هذا الرقم الكبير، في الوقت الذي ينتهي فيه الموسم الحالي بعد أقل من شهر من الآن .

وشدد المصدر، على أن الخطيب يرى أهمية الانتظار لنهاية الموسم حيث سيكون الأهلي مُطالب وقتها فقط بدفع شرط جزائي بقيمة 3 أشهر فقط ( أي 480 ألف دولار فقط) للمدرب الدنماركي.