"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على حساب نظيره الأهلي أمس الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ونجح الفريق السماوي، في تكرار فوزه على الأهلي للمرة الثانية خلال الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز على حساب الأحمر، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل.

بيراميدز يكرر ما حققه أمام الأهلي في 2019

وفوز بيراميدز على الأهلي في مباراة اليوم بثلاثية، جعله يحقق الفوز على الأحمر ذهابا وإيابا بالدوري المصري، للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لبيراميدز الفوز على المارد الأحمر ذهابا وإيابا في الدوري مرة واحدة فقط، في موسم 2018-2019.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط بعد الفوز على حساب الأحمر بثلاثية نظيفة في مباراة اليوم، إلى النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وبات النادي الأهلي مهددا بشكل كبير، بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ يتواجد حاليا في المركز الثالث برصيد 44 نقطة وهو المركز المؤهل للكونفدرالية وليس دوري الأبطال.

