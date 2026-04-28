الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"بعد الفوز بثلاثية".. بيراميدز يكرر ما فعله أمام الأهلي في موسم 2018-2019

كتب : يوسف محمد

01:08 ص 28/04/2026 تعديل في 01:14 ص
حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على حساب نظيره الأهلي أمس الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ونجح الفريق السماوي، في تكرار فوزه على الأهلي للمرة الثانية خلال الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز على حساب الأحمر، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل.

بيراميدز يكرر ما حققه أمام الأهلي في 2019

وفوز بيراميدز على الأهلي في مباراة اليوم بثلاثية، جعله يحقق الفوز على الأحمر ذهابا وإيابا بالدوري المصري، للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لبيراميدز الفوز على المارد الأحمر ذهابا وإيابا في الدوري مرة واحدة فقط، في موسم 2018-2019.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط بعد الفوز على حساب الأحمر بثلاثية نظيفة في مباراة اليوم، إلى النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وبات النادي الأهلي مهددا بشكل كبير، بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ يتواجد حاليا في المركز الثالث برصيد 44 نقطة وهو المركز المؤهل للكونفدرالية وليس دوري الأبطال.

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
