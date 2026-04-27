الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

بعد إصابته أمام بيراميدز.. هل يغيب ياسر إبراهيم عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري؟

كتب : يوسف محمد

10:32 م 27/04/2026 تعديل في 28/04/2026
تعرض ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته رفقة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري اليوم الإثنين "دوري نايل".

وشارك ياسر إبراهيم، في هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة القمة المقبلة بالدوري

وغادر ياسر إبراهيم مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في الدقيقة 83 بعد اصطدام قوي، مع مهاجم فريق بيراميدز في منتصف الملعب.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ياسبر إبراهيم سيخضع لأشعة غدا الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها بشكل كامل.

وأوضح المصدر ذاته، أن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة المقرر لها يوم الجمعة، لم يحدد حتى الآن وسيتضح عقب خضوعه للفحوصات الطبية غدا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويلاقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة بالدوري المصري، نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعها الفريق من 23 مباراة بالمسابقة.

"بعد الهزيمة أمام بيراميدز".. جماهير الأهلي تهاجم لاعبي الفريق

"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وبيراميدز الدوري المصري النادي الأهلي ياسر إبراهيم

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال اليوم.. دليلك الشامل لمعرفة التوقيتات
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال اليوم.. دليلك الشامل لمعرفة التوقيتات
صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
اقتصاد

صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
رياضة محلية

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

