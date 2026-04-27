تتجه الأنظار مساء الجمعة المقبلة، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف قمة الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وخسر الأهلي اليوم الإثنين، من نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الزمالك مع إنبي سلبيًا بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة، الموافق 1 مايو 2026، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لدوري نايل.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة

يتربع الزمالك على قمة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما الأهلي يقع في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

