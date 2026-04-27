الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 ).. استراحة الشوط الأول

كتب : محمد عبد الهادي

04:44 م 27/04/2026 تعديل في 05:52 م
  
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك ونظيره إنبي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا

متابعة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

إنتهاء لاعبي الفريقين من عمليات الإحماء.

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: عرضية من الجهة اليمني لصالح الزمالك وحارس إنبي يتعامل معها بنجاح.

الدقيقة 5: هجمة خطيرة لصالح إنبي ودفاعات الزمالك تبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 6: ركنية خطيرة لإنبي والمهدي سليمان يتصدي بنجاح.

الدقيقة 9: ضغط متواصل من إنبي لتسجيل الهدف الأول ودفاعات الزمالك تتصدي.

الدقيقة 12: عبد الرحمن سمير حارس إنبي يسقط على أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

الدقيقة 16: كرة ثابتة لصالح إنبي بعد خطأ ضد الزمالك

الدقيقة 17: هدف ملغي لصالح إنبي بداعي التسلل بعد تنفيذ الكرة الثابتة.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من خوان بيزيرا من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع.

الدقيقة 29: سقوط عمر جابر للإصابة بعد تدخل مع لاعب إنبي

الدقيقة 32: فرصة الأول تضيع من إنبي، بعد إنفراد تام من لاعبي الفريق البترولي بالمرمى ولكن يبعدها مدافع الزمالك

الدقيقة 39: عرضية من بيزيرا تخرج بعيدة عن مرمى إنبي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: تسديدة قوية من بنتايج يتصدي لها حارس إنبي علي مرتين.

الدقيقة 45+5: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

