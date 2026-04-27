جثة سيدة سقطت من أعلى الجبل في الدويقة

شهدت منطقة مساكن الوحايد بالدويقة، اليوم الإثنين، واقعة سقوط سيدة مسنة من أعلى الجبل ما أسفر عن وفاتها في الحال.

بلاغ الدويقة

تلقت مأمور القسم إخطارًا بالحادث، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة السيدة بالمكان. وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لحين إجراء المعاينة وبيان أسباب وملابسات الواقعة.

جثة من أعلى الجبل

ويكثف رجال المباحث والنيابة العامة جهودهم من إجراءات الفحص وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين