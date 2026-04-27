احتفل عدد من نجوم الفن، خلال الأيام الماضية، بزفافهم وزفاف ذويهم، وكان آخرهم المخرج هاني خليفة.

مصراوي يعرض لكم أبرز أفراح أهل الفن خلال الفترة الماضية:

هاني خليفة

المخرج هاني خليفة، احتفل أمس بزفافه على المنتجة رنا حسانين، وسط حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: تارا عماد، مراد مكرم، بسنت أبو باشا، المخرج مجدي الهواري.

ابن شقيقة هاني رمزي

احتفل الفنان هاني رمزي، بزفاف "كريم" ابن شقيقته بأحد الكنائس، وبحضور أسرة العروسين، ونشر شقيقه أمير رمزي صور من حفل الزفاف.

مينا أبو الدهب

الفنان مينا أبو الدهب احتفل منذ أيام، بزفافه داخل إحدى الكنائس بمدينة بنها، على فتاة من خارج الوسط الفني.

ابنة محمد سعدي

احتفل المنتج محمد سعدي، منذ أيام، بزفاف ابنته، في حفل أسطوري بمنطقة الأهرامات، وحضر حفل الزفاف نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، يسرا، أنغام، محمد حماقي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، باسم سمرة، أحمد سعد.

ابنة أشرف طلبة

احتفل الفنان أشرف طلبة، يوم 14 أبريل، بزفاف ابنته، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأقارب.

