يرى محمد عبد الجليل نجم الأهلي الأسبق، أن محمد شريف هو الأنسب لقيادة هجوم فريقه في مباراة بيراميدز التي تقام في الثامنة مساء اليوم بالجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج" نمبر وان" : شريف هو الأفضل لقيادة هجوم الأهلي لأنه يقدم أداءً مميزًا ويتفوق على مروان عثمان وكامويش من وجهة نظري كما أنه يملك خبرات في المواجهات الصعبة والكبيرة".

وأوضح: الأهلي يجب أن يلعب مباراة بيراميدز بدوافع الفوز فقط لأنه الطريق الوحيد إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على الدوري هذا الموسم.

وأختتم تصريحاته بأن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يجب أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني وأحمد نبيل كوكا وهادي رياض وياسر إبراهيم، وفي الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.