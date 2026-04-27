مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

نجم الأهلي السابق: محمد شريف الأنسب لهجوم الأحمر أمام بيراميدز

كتب- رمضان حسن:

03:30 م 27/04/2026

محمد شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى محمد عبد الجليل نجم الأهلي الأسبق، أن محمد شريف هو الأنسب لقيادة هجوم فريقه في مباراة بيراميدز التي تقام في الثامنة مساء اليوم بالجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج" نمبر وان" : شريف هو الأفضل لقيادة هجوم الأهلي لأنه يقدم أداءً مميزًا ويتفوق على مروان عثمان وكامويش من وجهة نظري كما أنه يملك خبرات في المواجهات الصعبة والكبيرة".

وأوضح: الأهلي يجب أن يلعب مباراة بيراميدز بدوافع الفوز فقط لأنه الطريق الوحيد إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على الدوري هذا الموسم.

وأختتم تصريحاته بأن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يجب أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني وأحمد نبيل كوكا وهادي رياض وياسر إبراهيم، وفي الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمد شريف بيراميدز الدوري المصري

أحدث الموضوعات

رغم تمديد الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان
شئون عربية و دولية

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
الموضة

هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أخبار

تامر حسني يناشد وزارة الصحة لحسم "الفتنة الغذائية": "أرجوكم متسيبوناش كده"
زووم

عاصفة رعدية قوية تضرب أمريكا.. مقتل شخصين ونزوح عشرات الأسر في تكساس (صور)
شئون عربية و دولية

أخبار

المزيد

