الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟

كتب- رمضان حسن:

04:51 م 27/04/2026

النادي الأهلي (1)

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تعليمات الدنماركي ييس توروب للاعبي فريقه بخصوص مباراة الزمالك وانبي التي تقام في الخامسة مساءً ببطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي": توروب أبلغ اللاعبين بعدم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي وأن يكون تركيزهم قائم فقط علي مباراة بيراميدز الصعبة التي يخوضها الفريق الأحمر في الثامنة مساء اليوم علي ملعب الدفاع الجوي.

وأوضح : المدرب الدنماركي حذر لاعبو الأهلي من متابعة مباراة الزمالك وانبي عبر أي منصة أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يفقدهم التركيز اللازم، وتفادي خلق دوافع سلبية بداخلهم لاسيما أن حظوظ الزمالك هي الأوفر في الفوز بهذه المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.

الأهلي الزمالك

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
