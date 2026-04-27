هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟

كتب : محمد خيري

11:28 ص 27/04/2026 تعديل في 12:12 م

النادي الأهلي

تتزايد صعوبة مهمة النادي الأهلي في سباق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي بيراميدز، والمقرر إقامتها اليوم، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من المسابقة.

الأهلي يحتل المركز الثالث

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن المتصدر نادي الزمالك، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، متفوقًا بفارق الأهداف.

سيناريوهات فوز الأهلي بالدوري

وباتت حظوظ الأهلي في المنافسة على اللقب مرتبطة بتحقيق سلسلة انتصارات كاملة في مبارياته المتبقية، حيث يحتاج الفريق للفوز على بيراميدز والزمالك وإنبي والمصري، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، مع ترقب تعثر الزمالك في أي مواجهة أخرى، بخلاف الفوز عليه في لقاء القمة.

ويأمل الفريق الأحمر في تلقي “هدايا” من منافسي الزمالك، مثل إنبي أو سيراميكا أو سموحة، لتعزيز فرصه في تقليص الفارق والانقضاض على الصدارة في الجولات الأخيرة.

في المقابل، فإن أي تعثر للأهلي، سواء بالتعادل أو الخسارة، سيُعقد من موقفه بشكل كبير، ويمنح الزمالك أفضلية واضحة للاقتراب من حسم اللقب، في ظل احتدام المنافسة خلال الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

