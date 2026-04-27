أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل جماعي جديدة بمدينة الشروق، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، بهدف ربط أحياء المدينة بمحطة الشروق التابعة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة.

18 ميني باص لربط أحياء الشروق بمحطة LRT في التشغيل التجريبي

أكدت الوزارة، في بيان صادر عن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، خاصة بين النقل البري ووسائل الجر الكهربائي.

وأضافت أن التشغيل التجريبي يشمل الدفع بعدد 18 ميني باص حديثة ومكيفة، موزعة على ثلاثة مسارات رئيسية داخل مدينة الشروق، تم تحديدها بالتنسيق مع جهاز المدينة، وبما يتوافق مع جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف.

ويغطي المسار الأول "الخط الأحمر" عددًا من المحاور الحيوية، من بينها كارفور، المستشفى البريطاني، ميدان الكف، ميدان الكمنجة، الجامعة الفرنسية، أكاديمية الشروق، الجامعة البريطانية، وسبينس.

فيما يربط المسار الثاني "الخط الأزرق" مناطق الحي الأول، مول الشبراوي، الجامعة العربية المفتوحة، مستشفى الشروق المركزي، الحي الخامس، وبوابة 2 السويس.

أما المسار الثالث "الخط الأصفر" فيخدم مناطق المرور، السجل المدني، منطقة النوادي، إسكان المستقبل، الإسكان العائلي، وجراند لايف.

وأوضحت وزارة النقل، أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتوسيع منظومة النقل الجماعي بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل خطوط إضافية لربط المدن الجديدة بمحطات القطار الكهربائي الخفيف، بما يحقق أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

