مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

إعلان

عودة بنتايك.. الزمالك بالقوة الضاربة في مواجهة إنبي بالدوري

كتب : محمد خيري

03:54 م 27/04/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي .

الزمالك إنبي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
حقيقة وفاة طالب بالقاهرة الجديدة بسبب فيروس.. مصدر يكشف التفاصيل
لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 ).. استراحة الشوط
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

